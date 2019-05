Sui Monti Dauni apre la prima 'Community Library': la biblioteca che unisce e facilita la socializzazione

Lain provincia di Foggia della reteè realtà. Questo pomeriggio, il taglio del nastro in via Salita Borgo a, dove si è riunito l'intero comprensorio dei Monti Dauni.

L'idea di fondo è quella di riportare la biblioteca al centro dell'interesse della comunità attraverso la partecipazione attiva, per rispondere a due tendenze: da una parte la crescita esponenziale dei dati e delle informazioni, soprattutto digitali; dall'altra la componente sociale dell'apprendimento e della condivisione. E, nello stesso tempo, rafforzare la funzione sociale, culturale e turistica della biblioteca all'interno delle reti pubbliche e private già presenti ed operative sul territorio, sia su base locale e che regionale.

La Community Library di Castelluccio Valmaggiore è una biblioteca di pubblica lettura, che esce metaforicamente fuori dall'edificio in cui è collocata per aprirsi al contesto sociale ed offrire i propri spazi ed i propri servizi in modo poco o per nulla formale, per il soddisfacimento dei bisogno di socializzazione e di informazione della comunità, con una particolare attenzione alle fasce anagraficamente e socialmente più esposte.

Innovativa come approccio, poichè al suo interno gli spazi sono stati progettati per la socializzazione. importante è lo spazio riservato ai piccoli lettori e alle famiglie. Sede della neonata Banca della Memoria, raccoglie documenti foto ed interviste per implementare la trasmissione della cultura non scritta. Integrazione con le altre strutture presenti come il Museo Valle del Celone, si propone di svelare e far apprezzare tutte le peculiarità dell'intero comprensorio attraverso sistemi innovativi. Il progetto rientra nel POR FESR PUGLIA 2014-2000 - Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali.