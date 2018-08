VIDEO | Lo spettacolo di 'Stramurales': Stornara si riempie di colori grazie agli artisti di strada

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Stornara è stata invasa dai colori, grazie all’evento artistico Street Art “Stramurales” organizzato dal gruppo facebook “Stornara Life” e dalle associazioni stornaresi “Giovani per L'Europa”, “Stornara in Movimento”, “Pro Loco di Stornara”, “CittadinanzAttiva sede di Stornara”, “Le Giovani Aquile” e con il patrocinio gratuito del Comune di Stornara.



L'intento degli organizzatori è sempre stato quello di portare “Arte” laddove arte non c'è mai stata, e fare anche di un paesino relativamente piccolo come Stornara, senza attrazioni turistiche permanenti, la meta turistica per gli appassionati di murales e di arte in genere. L'ambizione più grande è quella di inserire Stornara nei circuiti italiani dei paesi con murales visitati in ogni stagione dell'anno!



Diversi gli artisti che si sono cimentati nel colorare il centro cittadino con la loro arte; Bifido da Caserta, Moby Dick e Aurora da Roma, Alessandro Suzzi da Trani e Kris Rizek da Barletta, i No Chance da Bologna ma di origini san severesi, Chekos Art da Lecce e l'attesissima Zabou Smith direttamente da Londra.

-Alessandro Suzzi: l'opera realizzata a Stornara nasce da un lavoro di pura improvvisazione pittorica. Non c'è stato bisogno di un progetto preliminare, perchè l'artista, trovatosi davanti al muro da dipingere e facendosi influenzare dall'atmosfera circostante ha iniziato a creare, in maniera allegorica, un lavoro che piano piano ha preso corpo in un continuo divenire. Ne è nata l'opera "La folla dei folli" con la quale l'artista ha cercato di rappresentare il flusso di gente che circolava nell'affollata via dove era collocato il muro a lui destinato. Le varie opinioni contrastanti, il vociferare continuo, i personaggi del paese, i vari pettegolezzi ed eventi hanno dato vita ad un opera unica per il contesto in cui è.

-Bifido: valorizza il centro cittadino di Stornara con un angelo in jeans attraverso la tecnica del “paste up”, fotografie realizzate in studio vengono stampate in formati di carta di grandi e grandissime dimensioni, attaccate al muro e composte secondo il tema scelto.

-Chekos Art: su una parete di circa 220 mq regala un volto umano di notevole impatto in una piazza che da ora in poi sta diventando la meta di tutti. “The young ferment” il titolo della sua opera. Nell'evoluzione umana le visioni prospettiche cambiano i territori, le generazioni ne fanno forme nuove attraversando nuovi confini.

-Kris Rizek: il titolo della sua opera è “Donatrix”, rappresenta Cappuccetto rosso che riesce ad uscire dal bosco salvandosi dai lupi. Con se un cesto colmo di bombolette spray, donando quindi un po di arte a tutti. Un significato “profondo” per gli organizzatori e l'intera cittadina di Stornara.

-Moby Dick: visto il lavoro che porta avanti da anni in contesti Nazionali e Internazionali, affiancando molto spesso associazioni animaliste del panorama Italiano e mondiale, ha deciso di rappresentare nella piccola cittadina pugliese, a pochi km dal mare(uno dei più belli d'Italia), tre enormi figure: una megattera e 2 rinoceronti, animali a rischio estinzione. Un connubio tra terra e mare, per ricordare l'attenzione che hanno entrambi gli animali e il rispetto della loro vita sia nel mare che sulla terra.

-No chance: hanno realizzato a Stornara un primo murales(inno alla giovinezza eterna) come tributo a Lata 65, laboratorio d’arte urbana che insegna le basi della street art agli anziani in vari quartieri intorno alla città. Gli arzilli pensionati sono invitati a sbizzarrirsi con la fantasia creando stencil e tag che vanno ad impreziosire i muri. Un secondo murales, quello di Pio e Amedeo, è in parte autobiografico in quanto rappresenta loro e tutti gli altri pugliesi costretti a lasciare la propria terra in cerca di lavoro trasmettendo con un pizzico di “grezzità” anche sentimenti di spontaneità, verità e denuncia...un po’ come viene fatto con i loro murales...

Smith: artista nota al mondo intero della Street Art, saputo del contesto contadino di Stornara ha raffigurato il volto di una contadina distesa su un campo di papaveri. Inoltre ha collaborato per la prima volta con lo Street Artist Bifido su un'altra parete cittadina, raffigurando quanto sia facile “adescare” degli essere umani: basta una banconota da 5 euro da usare come amo di una canna da pesca tenuta da 2 bambini dall'alto di una parete.



Una rosa di Street Artists che hanno decorato coi loro lavori città e paesi italiani ed esteri, e da oggi anche Stornara ne fa parte. Artisti di indubbio richiamo inseriti nei circuiti internazionali di tutto il mondo.



La giornata di domenica 5 agosto 2018 è stata il clou di una manifestazione-evento mai fatto prima. Una giornata unica nell'intera Capitanata di Foggia e nell'intero Sud Italia. Oltre ai murales, il corso di Stornara si è animato tutta la giornata con 2 laboratori di pittura per bambini in età scolare, tenuti dai maestri Gioacchino Loporchio di Cerignola e Cosimo Tiso di Ascoli Satriano, entrambi notissimi pittori e scultori.

Inoltre, hanno lavorato ad alcuni grandi pannelli, dipingendo a tecnica e tema liberi, pittori locali di tutte le età: Alessandro Di Girolamo, Annarita Maffia, Christian Palumbo, Francesca Fabrizio, Giorgia Sorbo, Giulia Battaglini, Graziana Mastasi, Mariangela Latronica e Nicola Ciarallo.



Tutti gli Street Artists hanno avuto a disposizione l'innovativa vernice Airlite! Si tratta di una pittura naturale al 100%, per interni ed esterni, consigliata perfino da Legambiente, l'unica in grado di assorbire ed eliminare gli agenti inquinanti dell'aria. Airlite è in grado di degradare le molecole VOC(composti organici volatili) che possono causare allergie e danni permanenti nell'uomo e negli animali.



Un evento di grande successo che, sicuramente, ha lasciato il segno e verrà replicato