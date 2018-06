Indignazione a Stornara per il cane morto in strada, ma non c'è alcun randagio ucciso

Ventiquattro ore di indignazione social, per il cane di grossa taglia trovato senza vita a Stornara, la cui foto era rimbalzata di pagina in pagina, occupando le bacheche degli animalisti di Capitanata. "Freddato a colpi di pistola in strada", la prima versione dei fatti. Che però non ha mai trovato conferme ufficiali nel lavoro delle forze dell'ordine: come spiegato sin da subito dalla Compagnia dei carabinieri di Cerignola a FoggiaToday, infatti, sull'accaduto non era stata formalizzata alcuna denuncia, nè i militari avevano avuto modo di vedere il cane, per verificarne l'eventuale presenza di colpi di arma da fuoco. E quindi l'uccisione. Dopo ore di sgomento, la smentita ufficiale arriva dalle stesse associazioni animaliste: nessun randagio è stato ucciso a Stornara. A farsene portavoce è Anna Rita Melfitani (Guerrieri con la coda): "Pochi minuti fa ho avuto una lunga telefonata con la stazione carabinieri di Stornara - scrive - hanno perlustrato tutto il paese ma di questo cane nemmeno l'ombra".