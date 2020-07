Perse un arto in un incidente, adesso lavora in un hotel di lusso: la seconda vita di Michele e il suo sogno di diventare uno chef

Nel 2015, Michele, mentre lavorava nel pastificio di famiglia aperto solo 6 mesi prima, perse un arto in un'impastatrice, proprio il giorno di San Michele. Da quel momento per lui inizió una seconda vita. Senza farsi scoraggiare e con una protesi, decise di partire alla volta di Marburg, vicino Francoforte, in Germania, per andare a lavorare in un hotel di lusso.

Lì si occupa di produrre la pasta per il ristorante dell'hotel, ma anche di aiutare in cucina, la sua vera passione. Il suo sogno è poter arrivare a lavorare in un ristorante stellato e magari averne uno tutto suo. Il messaggio che Michele lancia è di non farsi mai scoraggiare dalle avversità, perché la vita è una sola. E lui è la prova pratica che, se si vuole, si può arrivare a raggiungere i propri sogni.