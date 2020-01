Sul muro di cinta del 'D'Avanzo' l'opera del writer Zip: un omaggio per chi dona, un messaggio di speranza per i malati

Sarà inaugurato domani alle 12 lo stencil realizzato dal famoso writer foggiano, regalato all'Admo. L'opera ha come tema la donazione ed è dedicato a tutti i donatori, come simbolo per la rinascita dei pazienti affetti da malattie oncologiche del sangue