Una statua di Fabrizio Frizzi nella città di San Pio? Dal Comune: "Non ne sappiamo nulla"

Una statua di bronzo raffigurante Fabrizio Frizzi a San Giovanni Rotondo: la notizia, ripresa da importanti quotidiani nazionali ha già fatto il giro del web. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse però che dal Comune di San Giovanni Rotondo fanno sapere di non aver ancora ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione: "Non ne sappiamo nulla". Eppure si parla già del luogo che dovrebbe ospitarla, ovvero nei pressi del parco ‘Padre Carmelo Durante’ al centro del paese di San Pio.

A darne notizia sarebbe stato lo stesso scultore di arte sacra, figlio spirituale di Padre Pio, maestro d'arte Michele Miglionico, nativo di San Giovanni Rotondo ma che vive e lavora a Taranto e Roma, il quale, colpito dalla morte del noto conduttore televisivo, avrebbe deciso assieme a un gruppo di suoi amici fidati, di formare un comitato per la costruenda statua in onore e memoria di Fabrizio Frizzi - in pellegrinaggio da Padre Pio a San Giovanni Rotondo nel 1999, e poi nel 2008

Michele Miglionico - si legge in un comunicato stampa - "è famoso per le tante sculture, in ultimo la medaglia commemorativa coniata e commissionata recentemente dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo nella persona del sindaco il dottor Costanzo Cascavilla, per l'arrivo di Papa Francesco nella chiesa Santa Maria delle Grazie, dove visse Francesco Forgione. Invece, l'ultima scultura importante è stata realizzata di grande pregio e dimensioni reali, vede padre Michele Placentino confratello di Padre Pio e fondatore della struttura 'Gli Angeli di P. Pio' alla periferia del paese dello stimmatizzato, dove il complesso monumentale in bronzo è collocato al suo ingresso nella struttura dei frati cappuccini dei centri di riabilitazione"

L'opera dovrebbe esser presentata alla stampa durante la conferenza stampa che si svolgerà a Taranto il 20 aprile presso l'auditorium della Parrocchia del Santissimo Crocifisso in Via Giuseppe de Cesare, 37. In quella occasione Michele Miglionico elencherà le motivazioni del progetto della statua in memoria di Fabrizio Frizzi. Ma in Comune, non ne sanno nulla.