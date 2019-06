Famiglia e minori, tornano gli Stati Generali delle Politiche Sociali: a Cerignola al via la terza edizione

“Welfare, famiglia e minori: la Puglia inclusiva tra innovazioni e servizi”. E’ questo il tema della terza edizione degli Stati Generali delle Politiche Sociali, promossi anche quest’anno dall’Ambito Territoriale di Cerignola, in programma nei giorni 13 e 14 giugno 2019 presso il complesso monumentale di Torre Alemanna (località Borgo Libertà, Cerignola).

L’evento, unico nel suo genere, ideato dall’Ambito ofantino e patrocinato da Regione Puglia, Provincia di Foggia e Comune di Cerignola, è finalizzato ad approfondire e scambiare nozioni e best practises nell’ambito di una materia delicata e complessa qual è il welfare, riunendo attorno allo stesso tavolo istituzioni, politica, esperti ed operatori del settore.

“Abbiamo istituzionalizzato un appuntamento ormai atteso dal settore – afferma il presidente dell’Ambito Rino Pezzano-, nella persuasione che solo lo scambio ed il reciproco confronto può arricchire i soggetti che, a vario titolo, operano nel settore. Parlare e confrontarsi sui Piani Sociali di Zona, sulle buone prassi avviate in materia di politiche sociali e sulle esperienze promosse in Puglia e fuori regione nei settori della inclusione, del sostegno alle famiglie, dei minori, è fondamentale: si tratta di temi complessi e delicati, sottoposti a processi di innovazione ed evoluzione continua, rispetto ai quali aggiornamento, conoscenza e scambio di esperienza diventano elementi di forza per servire al meglio le istanze delle nostre comunità”.

Una vera e propria full immersion della durata di due giorni. I lavori partiranno alle ore 9.30 di giovedì 13 giugno con i saluti istituzionali affidati al presidente dell’Ambito Rino Pezzano, al sindaco di Cerignola Franco Metta, all’assessore regionale al Bilancio Raffaele Piemontese, al direttore generale Asl Fg Vito Piazzolla.

Seguirà la tavola rotonda su ‘Gli Ambiti territoriali in Puglia’, alle ore 10.30. Interverranno: Rino Pezzano, vicesindaco di Cerignola e presidente dell’Ambito territoriale di Cerignola; Rosa Melodia, sindaco del Comune di Altamura, Ambito Territoriale di Altamura; Antonio Tutolo, sindaco del Comune di Lucera, Ambito territoriale di Lucera; Salvatore Puttilli, sindaco di San Ferdinando di Puglia, Ambito territoriale Meridionale; Leonardo Cavalieri, sindaco del Comune di Troia, Ambito territoriale di Troia. La giornata proseguirà con un incontro tecnico sugli Ambiti e, nel pomeriggio, per la serie ‘Esperienze ed inclusione’, il dibattito/confronto sulle misure di sostegno alle famiglie.

Venerdì 14 giugno 2019, all’apertura dei lavori, alle ore 9.30, parteciperà anche l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario Furore. Alle ore 10.00 focus su ‘L’Ambito territoriale di Cerignola: esperienze di welfare e prospettive di innovazione sociale”, con amministratori e sindaci dei sei comuni che compongono l’Ambito e quindi Rino Pezzano, Domenico Lasorsa, Rocco Calamita, Massimo Colia, Umberto Di Michele, Serafina Stella. Alle ore 11.00 appuntamento con ‘Le politiche ed i servizi per la famiglia e i minori’: intervengono Maria Emilia De Martinis, presidente della Camera Minorile di Capitanata, Riccardo Greco, presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, Stefania Monopoli, responsabile Fondazione Giovanni Paolo II, Ilaria De Vanna, giudice onorario Tribunale dei minori di Bari, Raffaele de Nittis, presidente Cooperativa San Giovanni Di Dio.

‘Le politiche ed i servizi per la non autosufficienza’, invece, occuperanno il dibattito pomeridiano, a partire dalle 16.00. Previsti gli interventi, tra gli altri, di Michele D’Alba, Presidente del cda di ‘Universo Salute’, e Letizia Esapanoli, ideatrice del Sente-Mente Project e Giorni Felici, a cui partecipa l’Ambito di Cerignola. La chiusura sarà dedicata, non a caso, alla consegna degli attestati ai Felicitatori formati dall’Ambito. L’evento è accreditato dall’Ordine degli Assistenti sociali di Puglia con 14 cf.