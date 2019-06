Il Tribunale di Foggia va incontro a mamme e bambini: basta luoghi di fortuna, arriva la Stanza dell'Allattamento

Su iniziativa del CPO del COA di Foggia, presieduto dall'Avv. Ida Anna Di Masso e con la Commissione Pari Opportunità della Procura della Repubblica di Foggia, coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dottoressa Paola De Martino, e' stata realizzata e verrà inaugurata il giorno 25 giugno 2019 alle ore 12,30, presso il Palazzo di Giustizia la “Stanza dell'Allattamento” uno spazio dedicato a soddisfare le esigenze dei bambini in tenera eta' che con i loro genitori, a vario titolo, accedono al Tribunale di Foggia.

Grazie alla sensibilità e collaborazione del Presidente del Tribunale di Foggia, Dott. Corrado Di Corrado, del Procuratore della Repubblica Dott. Ludovico Vaccaro, componenti della Conferenza Permanente dei Servizi, che hanno accolto immediatamente l'iniziativa, della preziosa collaborazione del Dott. Antonio Toziani, Dirigente Amministrativo del settore civile e penale del Tribunale di Foggia, è stato reperito e concesso uno spazio che e' stato attrezzato per consentire di sopperire alle esigenze dei piccoli quali l'igiene e, soprattutto, l'allattamento. La stanza potra' servire anche ad intrattenere, sotto la vigilanza di adulti accompagnatori, bambini in tenera età affinché essi non siano costretti a frequentare gli ambienti giudiziari.

L'iniziativa nasce dalla pressante esigenza rappresentata ai componenti del Comitato Pari Opportunita' dell'Ordine degli Avvocati di Foggia dalle moltissime mamme avvocate, sopratutto quelle non residenti a Foggia di avere, in Tribunale, un luogo per allattare e cambiare i bambini perche' , sino ad oggi, lo hanno fatto nelle loro autovetture o in posti di fortuna, senza confort e privacy.

Con la “Stanza dell'allattamento”, dunque, il lavoro delle avvocate ma anche delle magistrate e del personale amministrativo sara' piu' sereno ed agevole cosi' come piu' agevole sara' il soggiorno presso le strutture giudiziarie per tutte le mamme( e papa') che avranno necessità di recarvisi con i loro bambini. Al di la' degli indubbi effetti di carattere pratico l'iniziativa rappresenta anche la realizzazione e la attuazione di quei principi di parita' e pari opportunita' d'accesso alla professione ed al lavoro da parte di entrambi i generi per i quali gli organismi di parita' sono stati istituiti ed operano

Presente in pochi altri Tribunali d'Italia quali ad esempio Brindisi, Lecce Pescara, Chieti, Livorno, Macerata, Pistoia, lo spazio dedicato all'allatamento rappresenta un gesto di civilta', di grande attenzione e di rispetto nei confronti dell'infanzia, delle donne in quanto mamme/lavoratrici e dei valori relativi ai legami familiari, sempre tutelati e valorizzati nel Tribunale di Foggia, anche con attività sinergiche tra magistratura, avvocatura ed apparato amministrativo quali questa. Identità che hanno reso possibile l'attuazione della iniziativa da annoverare senza meno tra le buone prassi utili al contemporaneo dei tempi vita familiare/vita lavorativa e nella scia della collaborazione tra istituzioni ed enti. Alla iniziativa ha contributo con un gesto significativo anche la Prenatal di Foggia, Dottoressa Cav. Lucia La Torre, che per l'arredo della stanza ha donato il fasciatoio.