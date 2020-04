Nasce a San Giovanni Rotondo lo sportello filosofico 'Ousìa', il servizio gratuito che si prende cura dei nostri pensieri

Nel periodo di incertezza che stiamo vivendo, in cui restiamo attoniti davanti al crollo di alcuni modelli di valori e di pensiero con cui eravamo abituati a guardare il mondo e in cui sembra prevalere un senso di sfiducia verso il domani, diviene di primaria importanza arrestare la propria corsa e fermarsi a pensare, riflettere e ragionare. Lo Sportello Filosofico Ousìa è un servizio gratuito che nasce dalla collaborazione tra il Dott. Christian Palladino e la Dott.ssa Valeria Bisceglia, con lo scopo di prendersi cura dei pensieri, farli evolvere, costruire e confrontare tramite un dialogo costruttivo, per poter fare chiarezza su ciò che sta accadendo e su come decidiamo di affrontarlo.

È rivolto a tutti coloro, adulti, ragazzi e bambini, che sentono la necessità di parlare e condividere le proprie sensazioni tramite un dialogo diretto con un esperto. Per i bambini, tramite la Philosophy For Children, si utilizzeranno racconti volti a discoprire le risposte alle loro domande sempre più frequenti e a far ritrovare la concentrazione per lo studio affrontato da casa. Puoi scrivere un’e-mail a sfousia@libero.it o un messaggio sulla pagina facebook Sportello Filosofico Ousìa contenente ciò di cui vorresti parlare per poi decidere l’orario della chiamata o videochiamata. Il dialogo è aperto a tutti gli argomenti: dal semplice bisogno di fare chiarezza su ciò che sta accadendo, sul senso di incertezza su quello che accadrà dopo, sulla paura e l’angoscia che verte intorno al futuro lavorativo o universitario.

Alla fine del dialogo verrà consigliata una piccola ricerca bibliografrica e per chi vorrà potrà ricontattare il servizio per avere altri confronti. La pagina facebook Sportello Filosofico Ousìa è sempre attiva per rispondere a tutte le domande e per discutere insieme su alcuni temi importanti. Sei laureato in Filosofia? Unisciti allo staff.