Sondaggio: qual è la tua percezione di sicurezza a Foggia (e provincia)?

Citynews e l'istituto Demòpolis si rivolgono alla "pancia" dei cittadini, per analizzare il sentimento di sicurezza, reale e percepita, di ogni provincia, città, paese. Per farlo, Demòpolis lancia un sondaggio su ogni testata del gruppo CityNews.

Qual è il livello di sicurezza percepito da ogni utente, come è cambiata la situazione negli ultimi 5 anni, qual è la paura più ricorrente? E ancora, quali dovrebbero essere le priorità di governo e amministrazione in materia di gestione dell'immigrazione? La partecipazione al sondaggio è rapida e gratuita, le informazioni raccolte saranno trattate per soli fini statistici, in forma anonima e riservata.