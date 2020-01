Un successo l'istituzione della Dia a Foggia. Il sogno nel cassetto: "La Caserma Miale come polo unico di Polizia"

Soddisfazione per la prossima istituzione della Sezione Dia a Foggia e per l'invio di un nuovi uomini per dislocare sul territorio di Capitanata. "Con tali presupposti, auspicando in un’azione di coordinamento efficace tra le Forze di Polizia in campo, la criminalità sarà, senza dubbio, fortemente contrastata e, perseverando, debellata".

Così le organizzazioni sindacali di polizia Siulp, Sap, Siap, Silp, Cgil e Coisp dinanzi all'impegno concreto assunto dal Ministero dell'Interno per il Foggiano: "L'istituzione della Dia, importante presidio, più volte invocato e finalmente ottenuto, premia l’assiduità dell’azione promossa dalle predette organizzazioni sindacali, da sempre convinte dell’indispensabilità di una sezione operativa sul territorio. La costituenda istituzione va a rafforzare la meritevole, spesso sacrificata (e non di rado dimenticata), attività dei colleghi da sempre impegnati, in prima linea, nella conduzione di importanti attività investigative, che hanno prodotto ben note operazioni di polizia".

"La sede del nuovo presidio - continuano le sigle sindacali - individuata in una porzione (da ristrutturare), della caserma 'Miale', dove era ubicata la Scuola di Polizia, ispira i segretari affinchè si possano ipotizzare altri restauri allo storico stabile, tali da poter eventualmente ospitare alcuni specifici uffici della Questura di Foggia, la cui situazione logistica appare sempre più precaria, specie per coloro che svolgono particolari attività, sia investigative che di prevenzione e controllo del territorio”. In merito all’invio, annunciato dal Ministro Lamorgese, di un ‘contingente straordinario’ di Forze dell’Ordine da dislocare sul territorio di Capitanata, pur "disconoscendo l’entità numerica e la decorrenza di tale nuova aliquota di personale, si apprezza, ancora, l’interesse del Viminale a fronteggiare l’incalzare dei fenomeni di illegalità che si sono registrati nella Provincia di Foggia".

"Alla vigilia di tale encomiabile risultato, non si sottace il sogno nel cassetto delle scriventi organizzazioni sindacali: ovvero una ristrutturazione complessiva (e non di una sola parte) dell’imponente e centrale caserma 'Miale', che possa consentire la creazione di un polo unico di Polizia oppure, ‘semplicemente’, la riapertura della Scuola di formazione per Allievi Agenti da sempre patrimonio storico e simbolo di legalità di questo Capoluogo. Ciò potrebbe contribuire a far riappropriare Foggia del giusto ruolo nel contesto nazionale tra le città che formano le nuove leve destinate a difendere le Istituzioni dello Stato, oltre agli innegabili vantaggi di natura economico-occupazionale, e non essere piu’ classificata agli ultimi posti nelle graduatorie nazionali".