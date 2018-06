"I foggiani sono come i pescaresi?" Lucio e Fausto sfidano Pio e Amedeo: "Vediamo chi mangia più arrosticini"

Il celebre duo foggiano Pio e Amedeo il prossimo 7 agosto sarà a Pescara, al Teatro D’Annunzio, con l’esilarante spettacolo “Tutto fa Brodway”. In occasione di quest’evento, atteso da tutto l’Abruzzo, in un'intervista rilasciata al quotidiano 'Il Centro' lo scorso 23 giugno, i due hanno dichiarato che "per un foggiano Pescara è un mito come New York" e che "in fondo, i foggiani sono come gli abruzzesi".

Sicuramente, data la vicinanza geografica, sia negli usi e costumi che nel dialetto, gli abruzzesi sono molto simili ai foggiani, ma sarà del tutto vero questo? La risposta a questa dichiarazione arriva attraverso una sfida lanciata da un altro duo comico, questa volta abruzzese: Lucio e Fausto, in arte 'è una vitaccia', attraverso i loro profili Instagram e Facebook, sfidano i due foggiani al vero test di “abruzzesità”, ovvero una gara a chi è in grado di mangiare più arrosticini.

Sarà raccolta la sfida? Se la sentiranno Pio e Amedeo? Questo il messaggio di “è una vitaccia" su Facebook: "Lanciare sfide è oramai una consuetudine molto diffusa sul web. Leggendo l'articolo che annuncia lo spettacolo "Tutto fa broadway" del duo comico foggiano Pio e Amedeo, a Pescara, ci è venuto in mente di lanciar loro un guanto di sfida (goliardico e mangereccio ovviamente!). Loro affermano che Pescaresi e Foggiani sono uguali... Ma ne siamo proprio sicuri?!!?!!?!! Quanti arrosticini saranno in grado di mangiare?!??!! A rappresentanza del Popolo Abruzzese, noi di È una vitaccia ci proponiamo come sfidanti dei due noti pugliesi, Pio e Amedeo. Raccoglieranno il nostro guanto di sfida??!!?!!Saranno capaci di affrontare un duello del genere??!!! Attendiamo la loro risposta!"