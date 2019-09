"Non esistono cause perse", torna il servizio civile presso gli Avvocati di Strada di Foggia: ecco come fare

Per il quarto anno consecutivo, anche lo sportello foggiano di Avvocato di Strada è stato individuato tra le sedi nazionali che ospiteranno un operatore volontario/ia nell’ambito del Servizio Civile Nazionale. Sul sito www.serviziocivile.gov.it, infatti, è stato pubblicato il bando servizio civile 2019 per la selezione di Operatori volontari che possono candidarsi per il progetto “Non esistono cause perse” promosso da Avvocato di Strada, l’associazione che fornisce assistenza legale gratuita ai senza fissa dimora che non possono usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Anche quest’anno, dunque, tra le sedi per le quali è possibile presentare domanda c’è quella di Foggia, ospitata presso l’Help Center della stazione ferroviaria.

L’obiettivo generale del progetto “Non esistono cause perse” è quello di promuovere i diritti delle persone in condizioni di estrema povertà e di emarginazione sociale, di garantire l’accesso alla tutela legale per queste persone di creare, in collaborazione con le istituzioni e altre associazioni del terzo settore, percorsi volti al reinserimento nella società e di uscita dalla strada. In particolare, nello sportello foggiano, coordinato dagli avvocati Massimiliano Arena e Claudio de Martino, il volontario SCN selezionato si occuperà di gestire la segreteria dello sportello, a cui fanno capo una dozzina di volontari, tra avvocati e praticanti, ed a cui si rivolgono quotidianamente senza dimora e migranti. Possono presentare domande tutti i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 29 anni di età ed in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia.

Le domande possono essere presentate entro le ore 14.00 del giorno 10 ottobre 2019.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.avvocatodistrada.it o sulla pagina Facebook Avvocato di Strada – Foggia.