A Lucera 10 monumenti per i 200 apprendisti "ciceroni": l'iniziativa del FAI con le scuole

A Lucera 10 monumenti per i 200 apprendisti ciceroni del FAI. Grazie all’impegno dell’istituto Bonghi-Rosmini e del I.P.S.S.A.R. annesso al Convitto Nazionale Statale "Ruggero Bonghi", dal 26 novembre al 1° dicembre, in occasione della Mattinate Fai d’inverno dedicate alle scuole, i giovani apprendisti ciceroni presidieranno e racconteranno con gioia e passione la storia di 10 monumenti della città.

Un progetto di alternanza scuola- lavoro che ha visto impegnati gli studenti in sopraluoghi, ricerca, incontri con esperti e racconti che saranno girati alle scuole in visita nella cittadina federiciana. L’iniziativa del Fondo Ambiente Italiano rappresenta un’occasione per gli studenti per far conoscere ad altri coetanei il patrimonio storico artistico della propria città sentendosi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità, diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari.