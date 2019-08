Lo Muzio incalza Salvini, che infastidito dal giornalista di Foggia dribbla le domande: "Lei specializzato a riprendere i bambini"

Infastidito dalle domande di Valerio Lo Muzio, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha provato ad attribuire all'autore del video che ha ripreso suo figlio su una moto d'acqua della polizia, le responsabilità di una vicenda che ha però imbarazzato Viminale e Polizia.

Il Ministro dell'Interno si è sottratto alle domande del freelance di Repubblica, anche quando, durante la conferenza stampa della Lega Romagna che si è svolta a Milano Marittima in provincia di Ravenna, il giornalista di Foggia gli ha semplicemente chiesto chi fossero le persone che lo hanno controllato e velatamente minacciato con quel "sappiamo dove abiti".

Incalzato e messo alle strette, il leader della Lega ha continuato a smarcarsi dalle polemiche lasciandosi andare ad accuse e frasi decisamente fuori luogo. "Vada a riprendere i bambini che lei è specalizzato, vada a riprendere i bambini in spiaggia visto che le piace tanto". Quando Lo Muzio gli ha chiesto se con quelle dichiarazioni gli stesse dando del pedofilo, Salvini ha negato con un secco "no" aggiungendo che a suo modo di vedere "i figli vanno tenuti fuori dalla polemica politica, attaccate me e non mio figlio".

Quando ancora il giornalista foggiano residente a Bologna gli ha chiesto se in qualità di Ministro non ritenesse di dovere delle scuse per la vicenda del figlio immortalato in mare sulla moto d'acqua della polizia, Salvini ha ironizzato così: "Ti invito ad andare insieme in pedalò, visto che sei maggiorenne. E ci facciamo delle foto"