A Foggia arriva la 'Scatoletta sospesa': l'inizitiva solidale per donare un pasto ai randagi della città

E' partita nei primi giorni di dicembre la nuova iniziativa solidale di Volontari Protezione Animali dedicata ai randagi della città di Foggia. Si chiama 'Scatoletta sospesa', proprio come quel caffè napoletano che si lascia pagato in favore di chi non può permetterselo.

Grazie alla cortese disponibilità del Market per animali, nelle sue sedi foggiane di corso Giannone 188 e di via Attilio Musci, 16 sarà possibile, per tutto il mese di dicembre, donare cibo da destinare ai randagi della nostra città. "Una bella occasione per continuare ad aiutare gli animali più sfortunati e per fare del Natale una occasione di donazione e solidarietà", spiega la presidente Terry Marangelli.

"Il cibo raccolto sarà destinato, non solo agli ospiti di Canopolis, la sede operativa della nostra associazione dove vivono una trentina di trovatelli (che sono gestiti in autofinanziamento con iniziative dedicate e con la destinazione del 5 x mille), ma anche a quei randagi, cani e gatti, che vengono sfamati sul territorio dai volontari della nostra associazione e a quelli che, dopo essere stati sottoposti a sterilizzazione da parte della Asl, vengono ospitati a Canopolis per la degenza post operatoria a titolo gratuito. Non servono grandi cifre per aiutarli, anche il prezzo di un caffè può bastare".