Sanremo, l'amore 'Gigante' di Gianna Fratta per Piero Pelù: "Votatelo, ha a che fare con Foggia"

Lui sul palco di Sanremo, lei sui social. Di scena, l'amore 'Gigante' di Gianna Fratta per il marito Piero Pelù: "Votatelo, ha a che fare con Foggia", scrive.

Quello della direttrice d'orchestra foggiana, nonchè moglie del rocker Piero Pelù è un vero e proprio appello al voto. Direttamente dal suo profilo Fb: "Ok, non è famoso come me, non ha cantato al 'Giordano' e non si è vestito tutte le sere rosso-nero. Eppure vi chiedo di votarlo. Si chiama Piero Pelù, stasera farà venire giù il teatro Ariston, è un rocker e ha qualcosa a che fare con Foggia e col mercato Rosati".