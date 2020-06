Matrimonio.com premia Ciro Conto: la sua attività 'Via Zannotti' riceve il premio 'Wedding Awards'

La nota e rinomata attività commerciale – imprenditoriale ‘Via Zannotti’ della Città di San Severo ha ricevuto il premio Wedding Awards 2020 della categoria Sposo e accessori. Un riconoscimento importante, che giunge in coincidenza con un anno delicato per il settore nuziale a causa della pandemia Covid – 19.

Via Zannotti con il proprietario Ciro Conte, professionista serio ed apprezzato, ha ottenuto il Wedding Award di Matrimonio.com, il premio più prestigioso del settore Matrimonio che celebra la 7ª edizione dei premi Wedding Awards, ai quali partecipano le oltre 60.000 aziende registrate sul portale.

La grande peculiarità dei Wedding Awards è il metodo di assegnazione: è l’unico riconoscimento conferito alle aziende grazie alle recensioni scritte dalle coppie di sposi. Questa edizione è particolarmente importante poiché rappresenta un grande supporto per le aziende in una delle stagioni più difficili per il settore dei matrimoni a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

“Sono particolarmente lieto che l’amico Ciro Conte abbia voluto comunicarci l’assegnazione di questo importante premio – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – che riconosce l’attività Via Zannotti, per la categoria Sposo e accessori, come uno dei professionisti più raccomandati dalle coppie che si sono sposate nel 2019. Una gratificazione eccellente, non solo per il nostro concittadino professionista del settore dei matrimoni, ma per tutta la rete commerciale cittadina. Via Zannotti è una realtà importante, uno dei migliori fornitori del settore. A Ciro Conte formulo gli auguri dell’intera Amministrazione Comunale per il prestigioso riconoscimento ottenuto, foriero di altri lusinghieri apprezzamenti in ambito lavorativo e professionale, malgrado il perdurare del momento di difficoltà per il settore matrimoni”.