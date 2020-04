"Chi può metta, chi non può prenda": anche a San Severo il 'cesto solidale': "Dare una mano non è mai inutile"

Un 'cesto solidale' per raccogliere materiale sanitario per chi ha bisogno. Così i Giovani democratici di San Severo hanno deciso di unirsi all'iniziativa ideata da alcuni cittadini napoletani, che nei giorni scorsi hanno esposto al di fuori di abitazioni e attività commerciali un cestino contenente alimenti, preceduti da un cartello con su scritto "Chi può metta, chi non può prenda".

I ragazzi sanseveresi hanno quindi riproposto l'iniziativa, ma a scopo sanitario, chiedendo il contributo di tutti: "Abbiamo iniziato con l'inserimento, all'interno dei cestini, di guanti in lattice, ma c'è bisogno di molto altro. Qualcuno potrà dubitare dell’utilità, ma noi sappiamo che dare una mano non è mai inutile. E dobbiamo farlo tutti. In questo periodo abbiamo dovuto cambiare tutto e abbiamo dovuto affrontare difficoltà. La difficoltà di rimanere in casa costantemente, la difficoltà di rinunciare ad abbracci, la difficoltà a non vedere parenti che si trovano a pochi metri da casa.

E spontaneamente ci si chiede quando si ritornerà alla normalità, o quando tutto questo finirà. Ma a un certo punto gli interrogativi svaniscono, perché ci si accorge che mentre ci poniamo delle domande, nello stesso preciso istante, qualcuno lotta tra la vita e la morte, qualcun altro desidera avere un tetto sulla testa, qualcun altro non riesce a permettersi del materiale sanitario, anche quello più a portata di mano e qualcun altro cerca di riportarci alla normalità. I 'qualcun altro' che ci hanno ricordato del perché siamo italiani".