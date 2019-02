L’Amazon Innovation Award a un sanseverese: a Seattle, successo per Michele Baldassare e il suo robot magazziniere

Un giovane universitario sanseverese, Michele Baldassarre, nel team dell'Università di Tor Vergata, ha vinto l'Amazon Innovation Award 2018, il concorso ideato dalla multinazionale di Seattle per lanciare nuovi progetti e idee in grado di rivoluzionare le imprese e l'economia del futuro.

Michele Baldassarre, in un team di quattro ragazzi dell'importante ateneo romano (con lui anche Miriam di Mario, Giulia Di Prospero e Claudia Costanzo, guidati da Massimiliano Schiraldi, professore di Operation management della facoltà di Ingegneria), ha vinto il contest con il progetto di Xiva, un robot magazziniere in grado di fare operazioni di carico e scarico delle merci interagendo con l'uomo in tutte le attività di magazzino e logistica.

Michele Baldassarre è stato ricevuto in Comune dal Sindaco Francesco Miglio e dal Vice Sindaco Francesco Sderlenga cui ha voluto comunicare l’importante notizia: “Michele ci ha voluto raccontare la sua bella storia – dichiarano il Sindaco Miglio ed il Vice Sderlenga – il successo conquistato con la sua università, in cui si è aggiudicato una grande sfida sul piano dell'innovazione tecnologica e dell'industria del futuro: i ragazzi hanno creato uno strumento per aiutare gli operai a svolgere le mansioni più pesanti e complesse che sicuramente sarà molto utile in futuro. A Michele Baldassarre nei prossimi giorni, non appena i suoi impegni universitari lo consentiranno, consegneremo in una pubblica cerimonia un encomio ufficiale del Comune di San Severo. A Michele, capace di emergere con i propri compagni in un contest cui hanno partecipato circa 400 studenti di tutta Italia, ribadiamo le più vive felicitazioni da parte di tutta l’Amministrazione Comunale”. L’Amazon Innovation Award è un concorso promosso da Amazon riservato ai Politecnici di Milano e Torino e all’Università di Roma Tor Vergata. Consiste nel formulare e presentare progetti innovativi che possono migliorare le condizioni di lavoro, processi aziendali e la consegna di prodotti acquistati online. Il team vincitore con Michele Baldassarre volerà a Seattle, sede del colosso dell’e-commerce, ad inizi aprile per presentare il progetto ai vertici dell’azienda.

Michele Baldassarre è nato nel 1993. Diplomato al Liceo Scientifico “Giuseppe Checchia Rispoli”, poi la laurea triennale conseguita in Economia presso l’Università degli Studi di Foggia, Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari. Laurea Magistrale (in corso) in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Gestione Intermediari Finanziari.