Vittima della tragedia del Vajont, San Severo non dimentica Vito Papa: intitolata una strada al Maggiore dell'Arma

Si terrà mercoledì 9 ottobre la cerimonia di intitolazione di una strada comunale al concittadino Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Vito Papa. Lo ha deciso la Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore con delega alla Toponomastica dott.ssa Valentina Stocola, con delibera n. 164. La Giunta ha deliberato di intitolare il nuovo tratto della strada, che parte da Via Checchia Rispoli nr. 87 (parallela di Via Carnicelli) per procedere verso nord: la strada attraversa Via Distilleria e Via Dionisio, fino a Via Vendemmiali, svolta a destra lungo il fabbricato commerciale esistente fino ad incontrare Via Ligabue, per un lunghezza totale di ca 120 ml.

La strada è stata intitolata al concittadino Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Vito Papa, deceduto a seguito della tragedia del Vajont il 9 ottobre 1963. Papa, che comandava la stazione di Longarone in provincia di Belluno, trovò la morte nell’immane tragedia che colpì il Vajont e che costò la vita ad oltre 1000 persone travolte dalle acque della diga che trascinarono a valle milioni di metri cubi di terreno e montagna. Insieme al M.llo Papa persero la vita anche la moglie Ida Malench e la figlia Rosalba di 15 anni. Papa era nato a San Severo il 21 luglio 1917: la sua salma (e quella della famiglia) è sepolta nel cimitero di San Severo. L’istanza per l’intitolazione della strada è pervenuta alla Civica Amministrazione dal Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di San Severo Michele Scirpoli.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco avv. Francesco Miglio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Nicola Lorenzon, il Vice Questore Dirigente del Commissariato Polizia di Stato di San Severo dott. Claudio Spadaro, il Comandate del Gruppo della Guardia di Finanza di San Severo Ten. Col. Antonio Matteo Stoico, il Vice Sindaco arch. Salvatore Margiotta, l’Assessore alla Toponomastica dott.ssa Valentina Stocola, altri Assessori e Consiglieri Comunali.