C'è una San Severo che si ribella all'inciviltà: giovani fanno squadra e ripuliscono Largo Sanità

C'è una San Severo che si oppone alla rassegnazione, che non ci sta a vedere la propria città alla mercé degli incivili. Ed è così che un gruppo di ragazzi appartenenti alle delegazioni di 'San Severo siamo noi' e 'Giovani Democratici', nella giornata di ieri si sono recati presso 'Largo Sanità' per ripulire la zona, troppo spesso vandalizzata e teatro di gesti incivili. Un gesto di amore per la propria città, ma anche un messaggio concreto a tutta la cittadinanza, perché prenda esempio e assuma dei comportamenti più rispettosi verso gli spazi pubblici.

"Anche oggi abbiamo voluto dare l’esempio, spinti dall’amore per la nostra terra, affinché tutti vengano responsabilizzati verso un maggiore senso civico e contro ogni forma di inciviltà. Abbiamo raccolto bottiglie di ogni genere, rifiuti, estirpato erbacce. Ringraziamo infinitamente anche i nostri operatori ecologici che continuano a svolgere un grande lavoro nella nostra città e nelle aree verdi e soprattutto perché non appena allertati, si sono prontamente recati in loco per ritirare i sacchi di spazzatura raccolti", racconta Francesco Mirando di 'San Severo Siamo Noi'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Insieme ai Gd abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e dare così l'esempio, soprattutto ai più giovani, perché il rispetto e la tutela del nostro territorio sono aspetti fondamentali del nostro essere cittadini. San Severo va rispettata, amata e difesa. Pertanto - conclude - non smetteremo mai di dedicarci alla nostra terra e alla sua tutela, perché di mezzo c'è il nostro futuro".