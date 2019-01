Anche a San Severo arriva l'iniziativa "Giocattoli in movimento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Far socializzare i nostri bambini facendo comprendere l’importanza del riuso e della condivisione”. Così Carla Giuliano, parlamentare del M5S di San Severo spiega gli obiettivi dell’iniziativa nazionale “Giocattoli in Movimento”.

Evento che, con il supporto organizzativo degli attivisti locali, sarà allestito a San Severo in Piazza Incoronazione dalle ore 10 alle ore 13. “Ogni bimbo potrà portare due o più giocattoli che non usa più per scambiarli con i giochi donati da altri bambini. Inoltre sarà possibile anche scambiare libri. Il tutto dovrà essere in un buono stato di conservazione, di modo che ciascuno possa fruire al meglio e in completa sicurezza del giocattolo o del libro scelto”, spiega Giuliano che anticipa: “i giocattoli e i libri che resteranno al termine dell’iniziativa saranno devoluti in beneficenza”.

Sempre nel pomeriggio del 6 gennaio, la parlamentare del M5S di San Severo sarà impegnata a Lucera nell’ambito di “Giocattoli in movimento”.