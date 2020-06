San Severo, cittadini si prendono cura del parco di via Attilio Lombardi: "Grazie! Vince il bene comune"

Un esempio concreto di come essere utili alla collettività per migliorare la vivibilità del proprio quartiere.

Accade a San Severo, dove negli ultimi giorni un gruppo di cittadini, che risiede nella zona di via Attilio Lombardi - nell’ormai popoloso quartiere ubicato alle spalle del Palasport Borsellino e Falcone - ha curato il Parco Verde della zona. Gli stessi hanno voluto comunicare al sindaco Francesco Miglio ed all’assessore all’Ambiente Felice Carrabba l’esecuzione di numerosi lavori svolti volontariamente e resi necessari dopo il lungo periodo di chiusura a causa della pandemia Covid-19.

“Ai nostri concittadini residenti nel quartiere - dichiarano Miglio e Carrabba - desideriamo porgere il grazie più sincero e sentito per il grande apporto a beneficio dell’intera collettività, un esempio da seguire perché in tale modo il cittadino partecipa attivamente alla vita sociale e fornisce un aiuto indispensabile. Siamo orgogliosi di poter citare un piccolo, ma significativo esempio di bene comune che viene implementato grazie all’impegno di tanti sanseveresi”.

I residenti della zona hanno provveduto alla sanificazione degli spazi verdi, allo sfalcio dell’erba, alla pulizia delle aiuole, alla potatura degli alberi e periodicamente si adopereranno per tenere pulito il parco dai rifiuti. I cittadini che hanno preso parte all’azione di volontariato al parco verde in via Attilio Lombardi sono: Benito Ceci, Luigi Troiano, Paolo Grana, Dante D'arenzo, Alessio Di Cianno, Antonio Russi, Luca Prencipe, Michele Ianzano, Giuseppe Pallotta, Luigi Zizzo, Giuseppe Camillo, Antonio Pallotta e Gaetano Bosco.