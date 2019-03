Sport, musica, cultura e tecnologia. Pubblico encomio ai sanseveresi distintisi nelle proprie attività: il Comune premia le sue eccellenze

Ha avuto luogo ieri sera la cerimonia di consegna di un pubblico encomio ad alcuni concittadini che negli ultimi tempi si sono particolarmente distinti nella propria attività. Il Foyer del Teatro Comunale Giuseppe Verdi, completamente gremito, ha ospitato l’evento. La serata è stata allietata dalla musica del quartetto di sassofoni Hyle Saxophone Quartet. I ragazzi sono allievi al corso universitario in Conservatorio della prof.ssa Gabriella Orlando: si tratta di Riccardo Cavaliere, Antonio Russo, Antonio Bruno e Sante Leone.

A fare gli onori di casa della cerimonia (coordinata dal Portavoce dott. Michele Princigallo e curata anche dal Capo di Gabinetto dott.ssa Cristina De Santis e dal Segretario Particolare del Sindaco ins. Sonia Benvenga) sono stati il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Francesco Sderlenga, gli Assessori Celeste Iacovino e Michele Del Sordo. In sala anche numerosi consiglieri comunali ed il colonnello Aurelio Vietri, Presidente Regionale ANCRI (Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica d’Italia).

“Abbiamo voluto consegnare un riconoscimento a quanti ci hanno scritto per comunicarci con grande soddisfazione momenti particolari del loro impegno nel sociale, nella vita, nello sport, nel lavoro ed abbiamo pensato di tenere un’unica manifestazione in grado di meglio coinvolgere premiati, parenti ed amici. Ieri abbiamo premiato i ragazzi della scherma, Emanuele Nardella e Gaia Carella, medagliati agli europei di Foggia, quelli del pugilato che la scorsa settimana a Brindisi hanno conquistato i titoli interregionali, Simona Nardillo, Pio Colanero e Luigi Perrone con i maestri Michele Mastrodonato e Vincenzo Mazzeo, i ragazzi del karate, campioni del mondo cadetti a Marina di Carrara, Vittorio Bocola e Anna Syria Russi con il maestro Luigi Dirodi. In campo artistico la cantante Annamaria Tortora, che ha realizzato un videoclip musicale con i non udenti, quindi Michele Baldassarre che ha vinto l’Amazon Innovation Award, Raffaele Montedoro, premiato a Bruxelles per la partecipazione al progetto Campus Mentis, Fabrizio Salvato, che, in forza alla Capitaneria di Porto di Ortona, ha salvato la vita ad un senza tetto.

Lo scrittore Michele Campanozzi, che ha ricevuto la medaglia d’argento dal Presidente della Repubblica in campo culturale, l’altro scrittore Mario Bocola apprezzato per le sue pubblicazioni, infine i concittadini insigniti dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, Beniamino Pascale, giornalista e profondamente impegnato nel sociale, e Gabriella Orlando, stimata docente del conservatorio Umberto Giordano di Foggia, pianista e compositrice, oltre che presidente degli Amici della Musica.