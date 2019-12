San Severo festeggia un'altra centenaria: Teresa Carugno spegne 100 candeline, è festa grande

Ancora una centenaria a San Severo, festeggiata, come di consuetudine, non solo da famigliari ed amici, ma anche dalla Civica Amministrazione.

Ieri ha compiuto 100 anni esatti la signora Teresa Carugno, nata il 2 dicembre del 1919 a Capracotta (Isernia) città molisana da sempre molto legata a San Severo. La signora Carugno, vedova Potena, che vive da sola in una abitazione nel popoloso quartiere a ridosso di via Tiberio Solis, ha festeggiato la lieta ricorrenza in compagnia dei figli Elisabetta, Nicola e Lucio, tanti nipoti, altri familiari ed amici di lunga data.

A rappresentare l’Amministrazione Comunale vi era il sindaco Francesco Miglio, accompagnato nella circostanza dal Capo di Gabinetto Cristina De Santis, dal Portavoce del Sindaco Dario de Letteriis, dall’addetto stampa del Comune Michele Princigallo. La signora Carugno sin dal 1943 vive a San Severo, insieme ad una folta comunità di cittadini originari di Capracotta che hanno scelto la nostra città come luogo di vita e residenza.

“Abbiamo abbracciato con gioia e felicità questa nostra nonna – dichiara il Sindaco Miglio – che a 100 anni è di una lucidità mentale che ci conforta. Grazie a lei per quanto ha fatto per la nostra San Severo in tutti questi decenni, per la crescita della nostra comunità e per la squisita accoglienza che ha voluto regalarci”.