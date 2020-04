Pensione a domicilio anche sul Gargano: 77enne di San Marco si affida ai carabinieri, funziona l'accordo con le Poste

Prende piede il servizio di 'pensione a domicilio' grazie alla collaborazione stretta tra l'Arma dei carabinieri e poste italiane. Anche a San Marco in Lamis, un pensionato del posto ha deciso di usufruire del servizio che permette di ricevere in casa, direttamente per mano dei militari, la pensione.

Alla luce di tale accordo, il comandante di quella stazione e i suoi militari si sono immediatamente attivati dopo la richiesta di una 77enne del luogo e hanno ritirato la pensione, recapitandogliela direttamente a casa. Il servizio, ormai noto, avviato a seguito di una convenzione sottoscritta da poste italiane e arma dei carabinieri, prevede per tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, la possibilità di ricevere gratuitamente le somme in denaro, presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri delle locali stazioni.

L’accordo non solo mira a evitare spostamenti dei soggetti più deboli in questo periodo di emergenza sanitaria, ma permette di tutelarli da reati come truffe, rapine e scippi. L’anziana signora ha espresso la sua gratitudine all’arma dei carabinieri, e i militari della stazione di San Marco in Lamis hanno rinnovato la loro pronta disponibilità anche per il futuro. Si ricorda che per attivare il servizio è sufficiente contattare il numero verde 800 55 66 70.