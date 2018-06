San Lorenzo in Carmignano, aggiudicati i lavori. Restauro pronto a partire. Iacovangelo: "Battaglia vinta"

“Per la chiesa di San Lorenzo in Carmignano è arrivato il tempo della rinascita”. E’ la dichiarazione soddisfatta di Dario Iacovangelo, membro del Comitato di quartiere Salice Nuovo, che annuncia come la gara per i lavori di consolidamento statico e recupero architettonico della struttura storica siano stati aggiudicati. Il Comune di Foggia ha dato il via libera al Consorzio Stabile F2B, attraverso la ditta HR Costruzioni Pubbliche srl, che avrà il compito di realizzare gli interventi entro ottobre.

“La battaglia portata avanti dal Comitato di quartiere Salice Nuovo ha dato i suoi frutti – dichiara Iacovangelo-. Abbiamo vinto grazie alla nostra tenacia. Alla nostra capacità di non mollare anche quando tutto pareva perduto, trovando ascolto nell'amministrazione comunale, nel sindaco e nell'assessore ai lavori pubblici che hanno sempre supportato la nostra iniziativa di recupero di un bene che appartiene alla storia dei foggiani”. L' appuntamento è per ottobre, quando la chiesa di San Lorenzo in Carmignano sarà restituita alla città.