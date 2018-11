"Un salto nel buio": tra collaborazioni e sonorità accattivanti, ecco il nuovo LP dei foggiani Rocky Horror

La band foggiana Rocky Horror presentano il suo ultimo lavoro prodotto da una importante etichetta musicale e ricco di collaborazioni con artisti nazionali. L'album è "Un salto nel buio" (Irma Records / Self Distribuzione) ed è finalmente disponibile in tutti i negozi di dischi e piattaforme digitali.

Apripista del progetto è il singolo “Siamo noi” ft. Esa (OTR / Gente Guasta) ed Ettore Carloni (RHumornero), realizzato in collaborazione con la rivista Idea Tattoo, il cui video vede protagonista Kelly Rey, playmate di Playboy.

Con ormai oltre quindici anni di carriera alle spalle, la formazione foggiana sforna una tracklist di grande impatto e sonorità accattivanti, impreziosita dalle partecipazioni di Lord Madness, membri delle band di Alborosie, Brunori Sas e Piotta, e poi componenti di Lacuna Coil, Meganoidi, Death SS, Strana Officina, Cadaveria, Bisca, Opera IX, Terroni Uniti, Fratelli di Soledad, The Hormonauts. Insomma, un LP da non perdere, in attesa della presentazione live del progetto, prevista a Foggia il prossimo 22 dicembre con un grande release party presso il Groove Live Club!