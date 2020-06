Sindaci in lotta per la legalità: la tv svizzera racconta la storia di d'Arienzo e di Monte Sant'Angelo

La RSI - Radiotelevisione Svizzera del servizio pubblico - racconterà le storie di due sindaci in Italia e del loro impegno per la legalità. Si tratta della storia del Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d'Arienzo, anche nel suo ruolo di coordinatore per la Puglia di Avviso Pubblico.

La rete nazionale degli Enti locali antimafia e del Sindaco di Buccinasco, in provincia di Milano. Un viaggio nelle storie di due “amministratori sotto tiro” che hanno subito intimidazioni ma che non si sono arresi e hanno fatto del loro impegno una bandiera per la legalità.