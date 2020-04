Operazione Ri.uniti per Foggia riuscita: in 7900 indossano la t-shirt e al Policlinico arrivano 25mila euro

"Grazie al grande cuore dei cittadini foggiani, dal ricavato della vendita delle magliette sono stati raccolti 25.084 euro, donati al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Foggia". Ad annunciarlo è il sindaco Franco Landella. L'operazione "Ri...uniti per Foggia" è perfettamente riuscita: sono state vendute 7900 t-shirt. L'Amministrazione comunale, in qualità di testimonial, plaude alla iniziativa che ha unito quattro imprenditori: Saverio Carella (Graficamente), Enzo Granato (New Concept), Gaetano Lo Muzio (Targotecnica) e Alberto Orsini (Mafigraf). Questa mattina, nell’aula consiliare di Palazzo di Città, sono stati consegnati i proventi del progetto al direttore generale del Policlinico Riuniti, Vitangelo Dattoli. Accorato il messaggio dello staff della Terapia Intensiva del Policlinico: "Grazie a tutta Foggia per il sostegno che ci state dando".

