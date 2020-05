Tutolo fa il rito voodoo contro il virus alla vigilia della nuova Fase 2: "Deve vincere la speranza"

Nel consueto aggiornamento quotidiano in diretta, il sindaco ha esorcizzato il Covid infilando spilli in un amigurumi realizzato all'uncinetto da una sua concittadina. Da una settimana non si registrano contagi a Lucera