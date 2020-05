Malore al ristorante, titolare offre la cena agli operatori del 118. "E' bello ricevere qualcosa che non aspetti"

Commensale ha un malore al ristorante, viene chiamato il 118 che risolve l'emergenza in breve tempo e la ristoratrice offre la cena (da asporto) agli operatori. Accade a Foggia, in un ristorante nei quartieri settecenteschi.

"E' bello ricevere qualcosa che neanche aspetti", spiega a FoggiaToday l'infermiere Pasquale Bosco, a nome anche dell'autista Nicola Danese e del soccorritore Giuseppe Caracciolo. "E' successo due sere fa: siamo stati chiamati per un intervento in un ristorante, dove un cliente aveva avuto un malore (subito risolto)", racconta.

"Dopo l'intervento, la proprietaria del ristorante si è accorta che eravamo molto coinvolti e sotto stress per via dell'emergenza Covid-19 in corso. Così, nonostante la crisi economica per lei e per il suo ristorante, ci ha offerto un pasto da asporto. Tra le tante notizie negative che riceviamo, questa è sicuramente una positiva, da condividere insieme al nostro 'Grazie'!".