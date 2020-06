Monte Sant'Angelo regala un sorriso ai bambini: riqualificati e messi in sicurezza due spazi gioco all'aperto

Sono due gli spazi ludico-ricreativi all’aperto per i bambini che sono stati riqualificati a Monte Sant'Angelo: uno in zona Ingrasso e l’altro a Macchia.



I lavori hanno previsto dapprima lo smontaggio delle strutture già presenti ma fatiscenti; poi il conseguente acquisto e montaggio delle nuove attrezzature. “Siamo felici di aver riconsegnato ai più piccoli aree gioco in cui divertirsi all’aria aperta, in sicurezza, e offrire loro momenti di svago e gioia” - dichiarano dall’Amministrazione comunale.

