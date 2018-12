VIDEO | Foggia ripulita, ma cassonetti incendiati o utilizzati come tavolini da bar (e non come porta rifiuti)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Strade in condizioni di vera emergenza, con rifiuti ovunque e cassonetti sporchissimi all’esterno, ma quasi vuoti dentro. Sono stati usati come tavolini da bar, non come porta rifiuti, rendendo quasi inutile il potenziamento del numero dei cassonetti in plastica, posizionati esclusivamente per offrire un servizio aggiuntivo per i cittadini.

Ma già dalle prime ore del giorno di Natale la condizione del centro è stata restituita alla normalità. Da registrare alcuni atti vandalici durante la notte scorsa, con 4 cassonetti in lamiera incendiati. Gesto deprecabile che stona con la perfetta riuscita dei festeggiamenti nel cuore cittadino.