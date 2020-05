"Se salgono i contagi pronti di nuovo a stringere aperture"

Nella giornata in cui in Puglia si registrano appena 27 casi positivi al Covid-19, di cui sei in provincia di Foggia, a Telenorba Michele Emiliano ha detto che la Regione Puglia è pronta "a stringere nuovamente le aperture se i dati epidemilogici dovessero crearci dei problemi".

Nel frattempo sui social in tanti hanno espresso una certa preoccupazione per le eventuali conseguenze dell'esodo di massa dalle regioni del Nord, possibilità prevista dal nuovo Dpcm che consente "il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Treni esauriti lunedì 4 maggio e termoscanner nei pressi delle stazioni d'arrivo pugliesi per tutti i passeggeri. Per chi arriva c'è l'obbligo della quarantena.

Nella prima fase furono 30mila i pugliesi rientrati da altre regioni, di cui 200 risultarono positivi al Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il governatore ha raccomandato ai cittadini delle sei province della Regione Puglia di usare i dispositivi di protezione, le mascherine, di evitare gli assembramenti, di mantenere la distanza e di restare in casa il più possibile: "Non facciamo cose che ci espongono a rischi, se è possibile lavorate da casa e mostrate ai vostri datori di lavoro che siete capaci di produrre anche da casa".