VIDEO | Foggia in serie C? Tifosi sgomenti, speranze e timori della piazza rossonera

C’è grande tensione a Foggia per la sentenza di primo grado del Tribunale Federale Nazionale, nel processo che vede coinvolto il Foggia Calcio, per il quale la Procura ha chiesto la retrocessione in serie C. Una richiesta pesante, che tiene con il fiato sospeso un’intera città, mentre da più parti, tra gente comune, gruppi organizzati, politici e vip, si è levato un coro unanime: giustizia per il Foggia. Una richiesta di pena commisurata agli illeciti effettivamente commessi, e non appesantita da pressioni esterne o, peggio ancora, dall’intento di creare un precedente esemplare, che faccia scuola.

In attesa della sentenza, che potrebbe arrivare oggi come alla fine di questa settimana, ecco qual è l’umore della piazza, tra speranze e preoccupazioni.