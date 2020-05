Riapre la villa comunale: si entra dal pronao e si esce in via Galliani, vietato l'accesso al parco giochi e al boschetto

La Fase 2 della convivenza con il virus è ormai alle porte, mancano pochissime ore alla fine del lockdown. Da domani 4 maggio 2020, oltre alla possibilità per i foggiani di rivedere i congiunti, ci sarà anche quella di ritornare a fare attività motoria in villa comunale, il cui accesso sarà consentito dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Sarò vietata ogni forma di assembramento di persone e nel rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; per svolgere esclusivamente attività motoria con divieto di svolgimento di attività ludica, ricreativa o sportiva; con espressa raccomandazione dell’uso di mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Non è consentito l’accesso al parco giochi ed al 'boschetto. L’ingresso è previsto esclusivamente dall’accesso principale del pronao di Piazza Cavour mentre l’uscita è disciplinata mediante l’utilizzo esclusivo del varco di Via Galliani (altezza “rotonda”).

La villa comunale verrà immediatamente chiusa al pubblico momentaneamente o anche per l’intero prosieguo della giornata e le persone presenti all’interno fatte defluire in uscita, ogni qualvolta risulti impossibile o particolarmente difficoltoso assicurare altrimenti il divieto di assembramento ed il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro in presenza di un numero troppo elevato di visitatori; in presenza di comportamenti di uno o più visitatori non conformi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, fatta salva la relativa attività sanzionatoria.

A seguito di ripetute chiusure temporanee dovute a modalità comportamentali non conformi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, la villa comunale verrà chiusa al pubblico con ulteriore ordinanza sindacale, fino a nuova disposizione. Resteranno chiusi gli esercizi commerciali e le attrazioni presenti all’interno della villa comunale.

Con ordinanza del 30 aprile il sindaco ha ordinato la prosecuzione del divieto d’accesso ai restanti parchi e giardini pubblici cittadini recintati e non, ivi compresi i parchi gioco.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste. La validità della presente ordinanza decorre dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020