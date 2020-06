Riapre l'ufficio postale di Carlantino

In riferimento all’articolo dal titolo “Carlantino, il Comune di meno di 1000 abitanti dove l’ufficio postale è chiuso e non si possono ritirare i soldi”, pubblicato il 17 giugno, Poste Italiane comunica che da oggi l’ufficio postale di via Polonia a Carlantino è nuovamente operativo secondo il consueto orario 8.20-13.45 dal lunedì al venerdì, 8.20-12.45 il sabato.

L’Azienda precisa che la rimodulazione degli orari delle sedi riguarda un piano di prevenzione di diffusione e contenimento del Covid- 19, pensato a tutela di cittadini e lavoratori e invita a recarsi negli uffici esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili e, in ogni caso, avendo cura di indossare dispositivi di protezione individuale, entrando in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti e mantenendo le distanze di sicurezza sia in attesa all’esterno della sede che nelle sale aperte al pubblico.