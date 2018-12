Francesca non è sola: una tombolata per le sue cure, così Allianz le stacca un assegno da 1800 euro

Oltre 25mila euro raccolti sulla piattaforma GoFundMe e altri non ancora quantificati su un conto intestato ad Alessio D'Amaro, il padre della piccola Francesca ricoverata da circa due mesi al Gaslini di Genova per le cure di un tumore al rene sinistro. Tutto questo in quattro giorni.

Serviranno al nucleo familiare per sostenere le spese necessarie ad affrontare "questo lungo percorso perché da soli purtroppo non riusciamo a farcela" aveva precisato papà Alessio di San Nicandro Garganico. Raggiunto telefonicamente, tramite le pagine di FoggiaToday, aveva ringraziato tutti.

Ad aiutare la bambina, i genitori e il fratellino Edoardo - che da gennaio si iscriverà ad una scuola elementare della città ligure - ci hanno pensato anche i vertici foggiani di Allianz assicurazioni. 1800 euro i fondi raccolti nel corso di una tombolata organizzata ad hoc per Francesca durante la cena aziendale che si è tenuta ieri sera per i consueti scambi di auguri.