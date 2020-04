C’è bisogno del cuore dei foggiani. Da Signori a Pirazzini, l’appello delle vecchie glorie: “Facciamo gol insieme

C'è ancora bisogno di aiuto. Sono tante le famiglie che stanno vivendo grossi disagi per l'emergenza coronavirus. Per questo il Comune di Foggia si affida al grande cuore dei foggiani, che già in queste settimane hanno dato grandissime dimostrazioni di solidarietà, affinché si faccia un ulteriore sforzo per le famiglie più bisognose.

E per rendere più incisivo il messaggio, ci si è affidati alle parole di alcuni grandi protagonisti della storia del Foggia calcio, che tra poco meno di un mese festeggerà il suo centenario. In un breve videoclip - ideato da Maurizio Iorio (ex attaccante rossonero) e realizzato dal giornalista Domenico Carella - Gigi Delneri, Beppe Signori, Roberto Rambaudi, Andrea Seno, Nanu Galderisi e Gianni Pirazzini rivolgono un appello ai foggiani. Un invito a segnare il gol più bello, quello della solidarietà.

"Mai come oggi c'è bisogno di fare squadra, di correre insieme senza lasciare che nessuno resti indietro, di vincere questa partita con l’aiuto di tutti", ha commentato il sindaco di Foggia Franco Landella, rilanciando la raccolta alimentare attraverso la piattaforma Gofundme, dove è possibile effettuare una donazione. In alternativa è possibile effettuare un bonifico intestato al Comune di Foggia, Iban: IT71N0200815703000010517119. Causale 'Raccolta alimentare Covid-19'.