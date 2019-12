Bruciano le baracche del Gran Ghetto. Scatta la gara di solidarietà: "400 persone hanno perso tutto. Servono cibo, abiti e coperte"

“Circa 400 persone hanno perso tutto. Vi preghiamo di darci una mano e attivarci per la raccolta dei beni di prima necessità: abiti, coperte e cibo”. Questo l'appello lanciato dalla Flai Cgil, che ha organizzato una raccolta presso la sede del sindacato, in via della Repubblica, a Foggia, al civico 68.

Come noto, la scorsa notte, un grosso incendio ha distrutto numerose baracche nel Gran Ghetto dei migranti che sorge nei campi tra San Severo e Rignano Garganico. Una donna è rimasta ustionata dalle fiamme. Il rogo ha distrutto tutto ciò che i migranti, per lo più africani, possedevano. L'appello del sindacato: "Aiutateci!"