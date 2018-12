Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I foggiani non sono soddisfatti della classifica del Sole 24 ore che colloca Foggia e provincia al penultimo posto per qualità della vita. Ma nessuno è sorpreso: "a guardarsi intorno - sostengono i cittadini, intercettati da Foggiatoday- non ci si poteva aspettare un risultato diverso". Colpa della politica ma anche della criminalità e dello scarso affetto che lo stesso foggiano ha nei confronti della sua terra.