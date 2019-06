"Emiliano stiamo arrivando": ecco i pullman per Bari. Landella: "Si parte perché Foggia esige rispetto"

Detto fatto. Come anticipato ieri nel corso del comizio di ringraziamento, Franco Landella conferma la trasferta di Bari perché "la Regione Puglia dimostri attenzione per le istanze della città di Foggia, a cominciare da quelle che riguardano il grande dramma dell’emergenza abitativa che coinvolge centinaia di famiglie e sul quale l’Amministrazione comunale, pur non avendo disponibilità di alloggi né competenze relative alla loro realizzazione, si è impegnata strenuamente adottando tutte le soluzioni possibili per tamponare questo problema"

Per il sindaco rieletto "non sono più tollerabili continui rinvii e promesse che purtroppo restano tristemente tali"

Prosegue Landella: "Per questo motivo martedì 18 giugno guiderò la delegazione di cittadini che si recherà a Bari, davanti alla sede del Consiglio regionale, per chiedere, in modo pacifico ma fermo, lo sblocco immediato dell’Housing Sociale e del Piano di Recupero della Zona Salice. La partenza in pullman è prevista alle 8 di martedì dal piazzale antistante l’ingresso del Campo Fiera in Viale Fortore. Chiunque sia interessato a partecipare potrà confermare la propria adesione telefonando al numero 0881 792573.

Il primo cittadino conclude: "Foggia esige rispetto. La comunità di Foggia merita risposte e non semplici proclami sistematicamente smentiti dai fatti"