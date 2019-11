"Progetto svoltare", rete territoriale per la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne: firmato protocollo d’intesa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nell’ambito del progetto S.V.O.L.T.A.R.E., l’Associazione Impegno Donna capofila del progetto e da più di 25 anni impegnata nella lotta alla violenza sulle donne, ha sottoscritto in Prefettura, a Foggia, il Protocollo per la costituzione della rete territoriale di contrasto alla violenza. Con Il progetto SVOLTARE, vincitore del Bando Iniziativa Donne 2017 di Fondazione con il Sud, Impegno Donna ha inteso individuare una strategia di approccio comune per affrontare il problema della violenza sulle donne attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e di enti locali, affermando un modello di intervento che unisce gli sforzi di tutti gli attori sociali che interagiscono nel campo della violenza su donne e minori, nel segno della collaborazione e del coinvolgimento proattivo. Il Protocollo d’intesa per la costituzione della rete territoriale di contrasto alla violenza, frutto di anni di lavoro, condivisioni e successi del’Associazione Impegno Donna, promosso dalla Prefettura e dall’Ordine dei Medici, è stato sottoscritto da diversi soggetti pubblici coinvolgendo dall’Università al Prefetto, dalla Curia Vescovile alla Procura della Repubblica, Tribunale dei Minori, Questura di Foggia , Comando dei Carabinieri, Asl, l’Associazione Viola Dauna e altri importanti soggetti istituzionali.

All’interno del Protocollo d’Intesa sono presenti due servizi dell’Associazione Impegno Donna: il Centro anti violenza e il servizio Uomini oltre la violenza. Il protocollo si propone di realizzare un approccio multidisciplinare e ad ampio raggio per la prevenzione, l'emersione e la repressione di ogni forma di violenza domestica di genere e sui minori, e di mantenere aperto il canale di comunicazione e collaborazione tra le istituzioni e le organizzazioni del territorio in modo da agire efficacemente con un approccio integrato finalizzato da ad una adeguata protezione delle vittime. Per informazioni e iscrizioni progettosvoltare@gmail.com mob. 3484044545 Partners del Progetto S.V.O.L.T.A.R.E. AdV Impegno Donna APS Arci Comitato Prov.Le Di Foggia AdV Viola Dauna di Foggia AdV Oro tra le mani di San Nicandro Garganico Impresa Sociale Società coop. Cantieri di innovazione sociale di San Giovanni Rotondo Università Degli Studi Di Foggia Ambito Territoriale Capofila San Marco in Lamis Comune di San Giovanni Rotondo Comune di San Nicandro Garganico Comune di San Severo

