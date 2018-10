Insieme per creare una "comunità educante" al Rione Candelaro: la sfida di RiGenerAzioni

L’obiettivo? Creare al Rione Candelaro di Foggia una comunità educante, che riunisca enti, scuole, parrocchia, oratorio, associazioni culturali, imprenditoriali, sportive e di cittadinanza attiva. Stiamo parlato del progetto RiGenerAzioni, presentato lo scorso 30 ottobre, alla città.

RiGenerAzioni è un progetto selezionato da Impresa Sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Il progetto coinvolgerà i ragazzi dagli 11 ai 17 anni del Rione Candelaro e vede la presenza di 18 partner locali e nazionali, con capofila l’Aps Sacro Cuore.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia Claudia Lioia, la professoressa di Pedagogia del Lavoro dell’Università di Foggia Daniela Dato, il professor Aldo Ligustro, presidente della Fondazione Monti Uniti e Componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione con il Sud ed Il Presidente di Aps Sacro Cuore Massimo Marino.

“Abbiamo sin da subito sposato il progetto RiGenerAzioni” ha dichiarato l’Assessore Lioia “come Ente Comune e come Istituti Scolastici che operano nel Rione Candelaro. L’obiettivo del progetto è importante, quello di creare una comunità educante che unisca famiglie, ragazzi, scuole, parrocchie ed associazioni”.

La professoressa Daniela Dato ha parlato del ruolo che svolgerà l’Università all’interno del progetto, occupandosi, grazie al Laboratorio di Bilancio delle Competenze, di scoprire o riscoprire i talenti dei ragazzi che saranno impegnati nel progetto. “RiGenerAzioni è un progetto che Impresa Sociale Con I bambini ed il Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile hanno sostenuto con un finanziamento importante” ha tenuto a sottolineare il Presidente della Fondazione Monti Uniti, nonché Componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione con il Sud Aldo Ligustro.

“Il valore aggiunto di questo progetto è dato dal partenariato, che è stato sviluppato con un grande lavoro da parte di chi ha ideato RiGenerAzioni, e che vede la presenza di partner locali e nazionali di assoluto valore”. Le conclusioni sono state affidate al Presidente dell’Aps Sacro Cuore Massimo Marino “che ha ringraziato chi ha creduto nell’occasione storica di creare una comunità educante al Rione Candelaro, ai diciotto partner che hanno sposato in maniera convinta la progettualità. Voglio fare un appello alla città: sosteneteci in questa avventura, perché la vera sfida sarà quella di andare oltre i trenta mesi di svolgimento del progetto e renderlo realtà nel futuro non solo del Rione, ma di tutta la città. Per fare questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti”.