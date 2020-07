Nuova vita per 'Faragola': ecco il progetto per il recupero e la fruizione del sito archeologico devastato da un incendio

Nuova vita per 'Faragola', il sito archeologico in agro di Ascoli Satriano distrutto da un devastante incendio, che ha rischiato di distruggere e cancellare per sempre tracce importantissime della storia di Capitanata.

"Questa mattina, il prof. Luigi Franciosini ha illustrato il progetto del Comune per il recupero, la valorizzazione e la fruizione della famosa villa romana tardo-antica", ha spiegato il sindaco di Ascoli, Vincenzo Sarcone. "La sua realizzazione avverrà grazie al finanziamento di 3 milioni di euro previsto dal CIS per la Capitanata e al cofinanziamento del Comune di Ascoli Satriano che ha sopportato il costo dell'intero progetto definitivo e delle relative consulenze".

Nel sito archeologico erano presenti, oltre al prof. Franciosini, anche Italo Maria Muntoni eGiuseppe Rociola per la Soprintendenza, Giuliano Volpe e Maria Turchiano per l'Università di Foggia e gli architetti Franceschini e Longobardi per il Mibact. "Per settembre - assicura Sarcone - inizieranno i lavori del progetto Mibact, finanziati dal residuo del finanziamento pre-incendio, e entro dicembre verrà pubblicato il bando per l'assegnazione dei lavori finanziati tramite il Cis per la Capitanata".