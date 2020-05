Da Stornara parte un nuovo progetto di solidarietà: prodotti biologici stagionali per le famiglie bisognose dei Cinque Reali Siti

Si intitola 'Principe di Puglia per voi' il progetto sviluppato in collaborazione con Stornara Sanitas e la Caritas Cittadina. Tutto il prodotto per pezzatura e grammatura che l'azienda non venderà, sarà devoluto alle famiglie bisognose del territorio