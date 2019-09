A Foggia parte iDo, il progetto pilota per bambini e ragazzi autistici (o affetti da malattie rare): "Siamo orgogliosi"

Proprio dalle esigenze di un gruppo di genitori di bambini e ragazzi con disabilità psico-sensoriali, riuniti nell’associazione foggiana ‘iFUN’, è nata l’idea di offrire nuove opportunità che possano far sviluppare in questi ragazzi competenze utili in età adulta e da spendere nel mondo del lavoro. Il progetto, che coinvolge 20 giovani di età compresa tra i 6 e i 22 anni, guarda al futuro e punta soprattutto sulla domotica. Con l’aiuto di esperti e utilizzando parti di computer e componenti di elettronica riciclati, i ragazzi impareranno a costruire dei congegni tecnologici destinati a migliorare la qualità della loro vita e ad agevolare il loro inserimento nella società.

Il progetto è stato finanziato da Fondazione con il Sud, Proges cooperativa Sociale di Parma, EsSenza Glutine srl di Bari, Bikers For Life di Foggia, Fondazione Monti Uniti e Fondazione Puglia. In Piazza Battisti saranno presenti anche i progetti ‘Abitare le Relazioni’ di Fondazione Emmaus Siniscalco Ceci e “Ciascuno cresce solo se sognato” della Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto”, entrambi finanziati dalla Fondazione CON IL SUD e con i quali ‘iDo’ ha avviato una collaborazione.