Al via il progetto di antimafia sociale "La Strada": coinvolgerà giovani dai 16 ai 19 anni

Orientare e formare alla legalità e alla cooperazione creativa, dentro e fuori dalle aule scolastiche. E' questo l'obiettivo del progetto “La strada. C’è solo la strada su cui puoi contare”, vincitore dell’avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano” della Regione Puglia e finanziato con lo stanziamento di 455mila euro e che partirà presto, nel Foggiano. Capofila del progetto, il Comune di Cerignola.

“Gli ultimi studi del fenomeno criminale pugliese - sottolinea Rino Pezzano, assessore alle Politiche Sociali del Comune ofantino - evidenziano una notevole frammentazione dei clan che attingono tra le giovani leve per le attività illecite. Obiettivo del nostro ‘cantiere di antimafia sociale’ è elaborare strumenti di coinvolgimento capaci di generare contaminazione positiva negli ambienti giovanili delle città - in particolare, nei quartieri periferici - per nuove visioni culturali, proiettate verso un futuro generativo di talenti”.

Il progetto coinvolgerà oltre 20 giovani, tra i 16 e i 19 anni, in un percorso di educazione alla cittadinanza attiva, lungo tre anni. Previste mille ore di attività, distribuite in tre anni, per offrire a studenti propositivi e a giovani a rischio devianza e criminalità provenienti da tutto il territorio provinciale l'opportunità di mettersi in gioco e divenire promotori di un cambiamento concreto nella propria comunità. “L’aspetto dell’inclusione all’interno del progetto è tutt’altro che secondario -evidenzia Pezzano - e uno dei primi obiettivi sarà quello di creare sistemi formali e informali di ‘seconda opportunità’, con il sostegno del mondo del Terzo Settore e delle Agenzie del territorio, ecco perché la prima tappa del progetto sarà un incontro con i dirigenti scolastici di Cerignola”.

L’appuntamento è in programma mercoledì 21 novembre, alle 16.00, presso gli uffici dell’Assessorato alle Politiche Sociali e del Lavoro del Comune di Cerignola e “rappresenta un momento importante per condividere gli obiettivi e definire le prospettive di crescita da fornire agli studenti e ai giovani beneficiari del progetto”. Nel corso dell’incontro verranno fornite informazioni dettagliate sulle azioni che saranno messe in campo nel corso dei tre anni e indicazioni utili alla candidatura dei giovani interessati, che potranno proporsi, entro il 15 dicembre 2018, per le selezioni.

Sarà sufficiente compilare una scheda, scaricabile dal sito www.medtraining.it e dalla pagina facebook dedicata, “La strada. Cantiere di antimafia sociale”: le candidature saranno poi valutate da un Comitato scientifico. I giovani partecipanti usufruiranno di rimborsi spese e riceveranno un attestato finale di progetto. Il progetto è promosso dall'Associazione Temporanea di Scopo che vede il Comune di Cerignola in qualità di ente capofila e un nutrito partenariato composto da: Comune di Foggia, CSV Foggia, Cooperative sociali Medtraining, Iris e Altereco.